29.03.2021 (15:55)
Сбор начальников отделений дознания военной полиции ЦВО стартовал в Новосибирске
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона начался учебный сбор с начальниками отделений дознания военной полиции Центрального военного округа (ЦВО).
Сбор проходит под руководством начальника отдела дознания ЦВО майора юстиции Павла Сорокина. В ходе мероприятия участники сбора обсудят ряд вопросов, касающихся функциональных задач и обязанностей, а также подведут итоги работы за первый квартал 2021 года.
Органы дознания военной полиции выявляют, предупреждают и пресекают противоправные действия со стороны военнослужащих и лиц гражданского персонала, совершаемые на территории воинских частей.
Сбор продлится до 1 апреля. В мероприятии принимают участие более 50 человек.
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