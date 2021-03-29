29.03.2021 (15:55)

Сбор начальников отделений дознания военной полиции ЦВО стартовал в Новосибирске

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона начался учебный сбор с начальниками отделений дознания военной полиции Центрального военного округа (ЦВО).

Сбор проходит под руководством начальника отдела дознания ЦВО майора юстиции Павла Сорокина. В ходе мероприятия участники сбора обсудят ряд вопросов, касающихся функциональных задач и обязанностей, а также подведут итоги работы за первый квартал 2021 года.

Органы дознания военной полиции выявляют, предупреждают и пресекают противоправные действия со стороны военнослужащих и лиц гражданского персонала, совершаемые на территории воинских частей.

Сбор продлится до 1 апреля. В мероприятии принимают участие более 50 человек.

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