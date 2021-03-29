29.03.2021 (15:45)
На военной базе РФ в Таджикистане завершилась вакцинация участников торжественного шествия от коронавируса
Сотрудники 451-го военного госпиталя в Таджикистане завершили вакцинацию военнослужащих 201-й военной базы от коронавирусной инфекции, которые примут участие в торжественном шествии в День Победы.
Вакцинацию первым и вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» получили свыше 300 военнослужащих, которые 9 мая пройдут торжественным маршем в военных городках Душанбе и Бохтар.
Иммунизация военнослужащих проводилась добровольно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра врача.
Всего на российскую военную базу в Таджикистане было передано свыше 3,3 тыс. вакцин препарата «Гам-Ковид-Вак».
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