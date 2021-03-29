29.03.2021 (15:30)

Тактическое учение горных российских мотострелков стартовало в Таджикистане

Тактическое учение с боевой стрельбой стартовало на полигоне Ляур в Таджикистане. В нем принимают участие более 500 военнослужащих горных мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы.

В ходе учения подразделения были подняты по учебной тревоге и совершили марш в район сосредоточения в условиях действий диверсионных групп условного противника. Военнослужащие с ходу выполнили маневренно-огневые действия в блокировании населенного пункта, а также огневое подавление диверсионных групп и последующую зачистку района, занимаемого условным противником. На основном этапе учения, который состоится в пятницу, мотострелки отработают задачи маневренной обороны с переходом в атаку для разгрома противника в горах.

По итогам учения командирам всех степеней будет дана оценка в организации взаимодействия и управлении огнем подчиненных подразделений.

Помимо мотострелков в учении принимают участие военнослужащих от танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений. Всего в маневрах, которые завершатся в конце недели задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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