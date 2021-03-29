29.03.2021 (16:15)

В Подмосковье прошел концерт творческой группы ЦДРА «Громить врага нам помогала песня»

Творческая группа Центрального Дома Российской Армии выступила с концертной программой под названием «Громить врага нам помогала песня» в 100-м отдельном полку МТО, в Подмосковье.

По приглашению ведущего, заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Дрыги, на сцену вышли заслуженные артистки Российской Федерации Зинаида Сазонова, Наталья Пярн, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ирина Сурина, Елена Лободина, Екатерина Таран. Свое мастерство показали и молодые, талантливые исполнители: студентка училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева Александра Богданова и певец Сергей Назаров.

Артисты порадовали не только известными песнями, проникновенными поэтическими произведениями о России, Родине, военном лихолетье, воинской службе, любви и цирковыми номерами, но и в ходе концерта успешно использовали интерактивные формы.

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