29.03.2021 (15:15)

Более 700 человек побывали в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде во время проведения Дня открытых дверей

День открытых дверей в филиале Нахимовского военно-морского училища, который состоялся в минувшую субботу, вызвал большой интерес у жителей Калининграда. За несколько часов, отведенных для проведения мероприятия, филиал посетило более 700 родителей и будущих курсантов, которые планируют поступить в учебное заведение в этом году.

Руководство Калининградского Нахимовского училища организовало специальный маршрут, в ходе которого родители учащихся 4-х классов ознакомились с возможностями учебно-материальной базы филиала, условиями проживания и быта нахимовцев.

В ходе ознакомительной экскурсии будущие курсанты смогли оценить материально-техническую и спортивную базу филиала. После завершения экскурсии гости были приглашены в актовый зал, где начальник филиала контр-адмирал Сергей Гришин ответил на все вопросы, связанные с поступлением в училище.

Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде принял первых нахимовцев 30 августа 2020 года. Учебные классы по общеобразовательным предметам оснастили самым современным оборудованием и наглядными пособиями. Кроме обязательных школьных дисциплин нахимовцы изучают и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений. Все корпуса филиала спроектированы в соответствии с современными требованиями: кубрики рассчитаны на четырех нахимовцев в двух спальных комнатах, объединенных с отдельной душевой и гардеробом, есть тренажерные залы, кабинеты психологической разгрузки и многое другое, что призвано сделать процесс обучения воспитанников наукам более комфортным.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице