29.03.2021 (15:22)

Четвертый дом Юнармии открылся в Московской области

Дом Юнармии в Рузе, открывшийся 29 марта, стал 67 центром по подготовке юнармейцев в России и четвертым в Московской области.

«Дом Юнармии станет площадкой для встреч и общения школьников Рузы и близлежащих городов. Со своими наставниками юные патриоты будут изучать историю и географию России, военное дело и многое другое. Мы уже ведем работу над тем, чтобы открыть такие центры по всему Подмосковью. Дома Юнармии должны быть в шаговой доступности для юнармейцев области», - рассказал начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков.

Новый Дом Юнармии позволит не только усилить занятия по различным направлениям: медицине, истории, краеведению, стрельбе и робототехнике. Также ребята создадут первый в Подмосковье юнармейский центр волонтёрской помощи.

Поздравить юных ружан приехал заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» по проектной деятельности Антон Кузнецов, пресс-секретарь регионального отделения движения Московской области Антон Фурсов, начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссара Московской области Анжелика Макарова, заместитель председателя Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Олег Широков, а также военный комиссар Рузы и Можайска Руслан Меладзе.

Напомним, что в России патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России при поддержке Президента Российской Федерации пять лет назад. В Подмосковье движение насчитывает свыше 34 тысяч детей.

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