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29.03.2021 (14:40)

На Балтийском флоте идет активная подготовка к Параду Победы

На Балтийском флоте идёт активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день с личным составом парадных расчетов проводятся занятия по строевой подготовке в пунктах постоянной дислокации. Тренировки парадных расчетов в составе Калининградского гарнизона начнутся с 5 апреля на базе филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 1300 военнослужащих Балтийского флота и свыше 1000 представителей других силовых ведомств. Также в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет около 100 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Военная техника на параде будет представлена оперативно-тактическими ракетными комплексами, бронетранспортерами, зенитно-ракетными комплексами, береговыми ракетными комплексами, бронированными разведовательно-дозорными машинами, реактивными системами залпового огня различных модификаций, многоосными тяжелыми тягачами и другой военной техникой. Кроме того, в состав механизированной колонны войдут вооружение и техника военных лет.

Подготовка техники к военному параду проводится на базе ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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