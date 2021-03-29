29.03.2021 (14:00)

В Доме офицеров Западного военного округа откроется передвижная выставка Русского географического общества

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа 1 апреля состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества.

Выставка содержит документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой Мировой войны и Великой Отечественной войны.

Также в составе передвижной экспозиции – выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников. В её основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, отрывки воспоминаний.

Выставка работает в формате свободного посещения с учетом противоэпидемиологических требований, введённых в Санкт-Петербурге.

После Санкт-Петербурга выставка переедет в Калининград, а далее посетит еще более 20 городов России.

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