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29.03.2021 (15:00)

Эскадрилья Курского авиаполка ЗВО выполнила ночные пуски управляемых ракет в Карелии

Фото Видео

Эскадрилья Курского истребительного авиационного полка Западного военного округа выполнила ночные пуски авиационных управляемых средств поражения на полигоне Ладога в Республике Карелия.

Над водной поверхностью Ладожского озера экипажи тяжелых многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-30СМ с помощью оптико-электронных средств прицеливания идентифицировали воздушные цели «противника» и уничтожили их, применив управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего боя. В качестве мишеней использовались световые бомбы, которые запускались на высоте 8 тысяч метров.

На заключительном этапе учений молодые лётчики отработали приемы по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке, ведению наступательного и оборонительного воздушного боя, подтвердив квалификационный уровень для заступления на боевое дежурство по охране и обороне южных границ России в Курской области.

Общее полетное время летчиков составило около 20 часов, было выполнено 15 пусков ракет, задействовано 10 летательных аппаратов и около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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