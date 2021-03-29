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29.03.2021 (14:45)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО подавили долговременные огневые точки условного противника во время учений в Нижегородской области

Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа при поддержке артиллерийских подразделений подавили долговременные огневые точки условного противника во время учений на полигоне Мулино Нижегородской области.

Танковые подразделения при поддержке артиллерии пробрались на расстоянии менее 2 км к фортификационным сооружения «противника», защищённым от ударов с воздуха, и выполнили постановку аэрозольных дымовых завес, после чего приступили к прорыву обороны «противника». По мере приближения к огневым точкам танкисты уничтожали мишени, имитирующие боевые машины и пехоту условного противника, с помощью вооружения танков Т-72 Б3.

Расчеты гаубиц «Мста-Б» во время наступления танковых подразделений выполняли борьбу с артиллерийскими огневыми точками «противника», а также задействовали специальные дымовые боеприпасы для прикрытия перемещения танкистов.

Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих танкового полка, а также около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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