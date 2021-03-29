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29.03.2021 (14:25)

В Нижегородской области стартовало российско-белорусское батальонное тактическое учение

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало батальонное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа и военнослужащими Республики Беларусь.

В рамках учения военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Военнослужащие повысят навыки блокирования населенного пункта, ведения боя в городе и штурма зданий.

Учения будут длиться 5 дней, за это время военнослужащие отработают более 20 вводных задач по отражению наступлений условного противника, уничтожению укрепрайонов с различными фортификационными сооружениями

Всего в батальонном тактическом учении примет участие около 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО и Республики Беларусь.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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