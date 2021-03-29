29.03.2021 (14:10)

Свыше 150 единиц военной техники прибыло в Подмосковье на полигон Алабино ЗВО для участия в Параде Победы в Москве



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Свыше 150 единиц военной техники прибыло в Подмосковье на полигон Алабино ЗВО для участия в Параде Победы в Москве

В Подмосковье на полигон Алабино Западного военного округа прибыло свыше 150 единиц военной техники которая примет участие в военном параде посвященному 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

В составе механизированной колонны пройдут самые современные и перспективные образцы вооружения венной и специальной техники: танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, боевые машины поддержки танков БМПТ, реактивные системы залпового огня «Солнцепек», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», зенитно-ракетные комплексы «Бук», автомобили повышенной проходимостью «Тайфун» и другая боевая техника.

Все механики-водители по морально-деловым качествам и состоянию здоровья допущены к парадным тренировкам, а также прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). К моменту окончания подготовки каждый из них должен преодолеть порядка 1 тыс. км.

Уже в апреле военнослужащие приступят к первым тренировкам в ходе которых отработают движение на скорости от 5 до 30 км/ч, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд.

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