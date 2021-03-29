Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.03.2021 (13:55)

В Приднестровье прошло занятие с сапёрами Оперативной группы российских войск

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке.

К занятию, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено около 20 военнослужащих.

В рамках занятия саперы отработали действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств. Специалисты оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях. Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленобласти артиллеристы ЗВО уничтожили колонну бронетехники в ходе специальных учений
Военные полицейские ЗВО провели ночные стрельбы в Нижегородской области
Снайперы ЗВО соревнуются в Ленинградской области за звание лучшего
В Черноземье сформированы дополнительные пожарные команды общевойсковой армии ЗВО в преддверии наступающего потепления

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false