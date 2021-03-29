29.03.2021 (13:30)

Женщину-ветерана партизанского движения поздравили военнослужащие ЗВО в Ленинградской области

В Ленинградской области в День партизанской славы военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа провели персональный концерт военного оркестра для ветерана Великой Отечественной войны, участницы партизанского движения Мешаковой Веры Александровны.

Оркестр отдельной Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады армии Западного военного округа исполнил для фронтовички попурри из песен военных лет, в том числе знаменитую композицию «Катюша», посвященную, в том числе, подвигу советских женщин – партизанок в годы Великой Отечественной войны. Завершилось поздравление торжественным прохождением участников мероприятия перед домом Веры Александровны.

Вера Александровна Мешакова родилась 24 декабря 1926 г. в деревне Средние Крупели. В ноябре 1943 года 17-летняя Вера вместе с друзьями примкнула к партизанскому отряду, боровшемуся с немецкими оккупантами на Лужской земле. Ее определили готовить партизанам еду, но вместе с тем партизанка Вера с ружьем в руках участвовала в штурме огневых точек фашистов, в том числе сопки Молотки в районе Черного озера. Вместе с Верой в отряде сражались ее двоюродные брат и сестра - Борис и Тоня Петровы.

После войны Вера Александровна работала в колхозе. По сей день она проживает в родной деревне, у нее две дочери, пять внуков и шестеро правнуков.

За боевые заслуги В.А. Мешакова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, знаком «Ветеран-подпольщик» и рядом юбилейных медалей.

Ежегодно в Ленинградской области 29 марта отмечается День партизанской славы.

В этот день в 1942 году в блокадный Ленинград прибыл продовольственный обоз из «партизанского края». 42 тонны продуктов, доставленных партизанами, спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан. Партизанский обоз, преодолев более сотни километров в тылу врага, навсегда стал примером силы русского духа, побеждающего не только чужие армии, но и саму смерть.

В годы войны с немецкими захватчиками на Ленинградской земле сражались 13 партизанских бригад, объединивших более 350 тысяч человек. Они вели ожесточенные бои на оккупированных врагом территориях. За неоценимый вклад в Победу девятнадцати ленинградским партизанам и подпольщикам было присвоено звание Героя Советского Союза, около шести тысяч «народных бойцов» награждены орденами и медалями.

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