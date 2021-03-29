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29.03.2021 (13:12)

В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО приняли участие в отборочном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки»

В Нижегородской области завершился второй отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки» среди лучших разведывательных подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Военнослужащие соревновались в точности стрельбы из различных видов стрелкового оружия, преодолении полосы препятствий «Тропы разведчика», вождении боевых разведывательных машин БРМ-1К в сложных условиях местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Последним испытанием для разведчиков стал марш-бросок на 5 километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Во втором этапе приняли участие представители лучших разведывательных подразделений соединений и воинских частей танкового объединения Западного военного округа, всего порядка 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Отличники войсковой разведки
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