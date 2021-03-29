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29.03.2021 (13:00)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин совершил рабочий визит в Республику Корея для проведения стратегического диалога на уровне заместителей министров обороны двух стран

Сегодня состоялся рабочий визит заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина в Республику Корея для проведения стратегического диалога на уровне заместителей министров обороны двух стран.

В ходе переговоров с первым заместителем национальной обороны Республики Корея Пак Чже Мином стороны обсудили вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области.

Кроме того, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин встретился с заместителем председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по окончании стратегического диалога стороны подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Визит , Безопасность
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