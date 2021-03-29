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29.03.2021 (12:55)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели спецобработку бронетехники, задействованной в совместном российско-белорусском учении

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели спецобработку бронетехники, задействованной в двухстороннем батальонном тактическом учении между военнослужащими танковой бригады ЗВО и военнослужащими Республики Беларусь.

Всего было обработано свыше 50 танков Т-72Б3 и около 35 боевых машин пехоты БМП-2, порядка 20 бронетранспортеров БТР-82А отдельной танковой бригады ЗВО. Слаженными действиями военнослужащими РХБ защиты вся техника была обработана в кротчайшие сроки, для обеспечения работы были применены машины АРС-14 и АРС-14КМ.

На полигоне Мулино стартует двухстороннее батальонное тактическое учение с военнослужащими Республики Беларусь и отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО, в ходе которого будут отработаны действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3, а также с применением армейской авиации.

Всего в учении будет задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учение пройдет с 29 марта по 2 апреля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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