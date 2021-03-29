29.03.2021 (12:20)

В РВСН началась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения.

Среди основных целей проверки — оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности объединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год.

Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению.

В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева с Барнаульским ракетным соединением.

В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскровки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Основная цель учения — совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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