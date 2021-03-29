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29.03.2021 (12:40)

Подводные лодки Черноморского флота в ходе учения провели торпедные стрельбы в море

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Великий Новгород» Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими боеприпасами из подводного положения в акватории Чёрного моря.

В ходе мероприятия подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и совершили погружение на заданную глубину для проведения стрельб.

Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей флота.

Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами подводных лодок Черноморского флота будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом.

Ранее подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» приняли участие в учении малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов», в ходе которого подводники выполняли роль субмарин условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
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