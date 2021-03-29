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29.03.2021 (12:00)

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провел учение по ПВО в Средиземном море

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачёв», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО).

По замыслу учения, расчёты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, идущий курсом в район выполнения задач патрульного корабля, и отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения.

В ходе учения личный состав корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал самолёт как «вражеский», а расчёты ПВО при подходе условной воздушной цели на дистанцию поражения электронными пусками успешно его уничтожили.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с января 2021 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ПВО , Южный военный округ , Учения , Корабли
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