29.03.2021 (12:00)

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провел учение по ПВО в Средиземном море

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачёв», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО).

По замыслу учения, расчёты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, идущий курсом в район выполнения задач патрульного корабля, и отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения.

В ходе учения личный состав корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал самолёт как «вражеский», а расчёты ПВО при подходе условной воздушной цели на дистанцию поражения электронными пусками успешно его уничтожили.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с января 2021 года.

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