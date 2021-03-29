29.03.2021 (11:45)

В Башкирии более 1000 военнослужащих и членов семей привиты от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Башкирии более 1000 военнослужащих и членов семей привиты от коронавирусной инфекции

В Республике Башкортостан более 1000 военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) привиты первым и вторым компонентами отечественного препарата от коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцина от COVID-19 была поставлена военнослужащим, несущим боевое дежурство, подрывным командам, защищающим населенные пункты от паводка, участникам конкурсов «Открытая вода» и «Инженерная формула» Армейских международных игр-2021.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусной инфекции и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека.

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