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29.03.2021 (11:45)

В Башкирии более 1000 военнослужащих и членов семей привиты от коронавирусной инфекции

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В Республике Башкортостан более 1000 военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) привиты первым и вторым компонентами отечественного препарата от коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцина от COVID-19 была поставлена военнослужащим, несущим боевое дежурство, подрывным командам, защищающим населенные пункты от паводка, участникам конкурсов «Открытая вода» и «Инженерная формула» Армейских международных игр-2021.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусной инфекции и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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