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29.03.2021 (11:32)

Военнослужащие ЦВО готовятся к параду Победы в Екатеринбурге

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Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) продолжают подготовку к параду Победы, который пройдет в центре уральской столицы — на площади 1905 года. Военнослужащие отрабатывают слаженность строя и четкость шага одиночно и в составе парадных расчетов.

Впервые в этом году в Екатеринбурге в составе парада войск гарнизона пройдет сводная рота воспитанников суворовского военного училища. Ранее от Екатеринбургского СВУ в военном параде принимала участие только рота барабанщиков, задававшая темп и ритм прохождения войск.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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