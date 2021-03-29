29.03.2021 (11:00)

Формируемые соединения ЮВО пополнят медицинские специалисты из регионов России

Специалисты кадровых органов Южного военного округа (ЮВО) приступили к комплектованию медицинских подразделений на базе формируемых соединений и воинских частей.

Врачей и фельдшеров, а также специалистов с начальным профессиональным медицинским образованием на должности медсестер и санитаров решено пригласить не только из южных регионов России, но также из отдаленных от Северного Кавказа районов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Медицинским специалистам из разных уголков Российской Федерации предлагают поступить на военную службу в медицинские батальоны, формируемые в мотострелковых соединениях ЮВО, а также соединениях и воинских частях различных родов войск.

При обращении в кадровые органы ЮВО врачам, фельдшерам и медсестрам предложат заключить контракт на прохождение военной службы на должностях офицеров медицинской службы или младших специалистов медицинских подразделений.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников сообщал о воссоздании в 2020 году 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии и формировании ракетного и артиллерийского соединений. Говоря о задачах на 2021 год, генерал армии Александр Дворников заявил о намерениях продолжить укрепление боевого потенциала и сформировать мотострелковую дивизию в составе 8-й общевойсковой армии, соединения зенитных ракетных войск, частей радиоэлектронной борьбы и ПВО, около 10 экипажей боевых кораблей и судов обеспечения.

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