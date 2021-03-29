29.03.2021 (10:00)

Более 1,5 тыс. военнослужащих Псковского десантно-штурмового соединения принимают участие в крупномасштабном учении ВДВ

В Псковской области началось тактическое учение с гвардейским Черноморским десантно-штурмовым полком Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой.

Учение пройдет в период с 29 марта по 2 апреля на полигоне Струги Красные в Псковской области под руководством командира десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина.

После получения сигнала личный состав парашютно-десантных подразделений гвардейского десантно-штурмового полка приступил к совершению марша на штатной технике из базового района на аэродром взлета Кресты в Пскове, где осуществит погрузку боевых машин десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации.

На втором этапе полкового тактического учения, после совершения десантирования на площадку приземления «Кислово», усиленный парашютно-десантный батальон в ходе совершения рейда в тылу условного противника проведет захват и разгром двух баз снабжения и подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ). В последующем подразделения отработают задачу по ведению наступления с захватом выгодного рубежа, который им предстоит удерживать до подхода основных сил гвардейского десантно-штурмового соединения.

На завершающем этапе учения на полигоне Струги Красные подразделения полка блокируют и уничтожат обороняющегося противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ и БМД-4М, танков Т-72Б3 отдельного танкового батальона и 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона-С», 120-мм минометов «Сани», стрелкового, снайперского вооружения, гранатометов РПГ-7Д, а также реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель».

К учению привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, восемь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России, а также два транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24.

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