29.03.2021 (00:20)

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов поздравил военных юристов со 185-й годовщиной со дня образования юридической службы

29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы.

Первый замглавы военного ведомства Руслан Цаликов зачитал поздравительный адрес от Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу:

«Примите мои сердечные поздравления по случаю 185-й годовщины со дня создания юридической службы Вооружённых Сил.

На протяжении этих лет служба успешно решает задачи по укреплению законности и правопорядка в армии и на флоте, что позволяет поддерживать высокий уровень доверия гражданского общества к Вооруженным Силам.

Важной для обороноспособности государства была и остаётся деятельность специалистов службы, связанная с защитой интересов Министерства обороны, регулированием выполнения гособоронзаказа.

Значительный вклад вносят юристы и в развитие международных военных отношений. В условиях современных вызовов и угроз особенно актуально правовое обеспечение операции по поддержанию и восстановлению мира и стабильности.

В этот торжественный день выражаю всем специалистам юридической службы Вооруженных Сил искреннее уважение и признательность за добросовестный труд, ответственность, верность букве закона и избранной профессии.

Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо нашей Родины».

В торжественной обстановке Руслан Цаликов вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам юридической службы.

Юридическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации имеет почти двухвековую историю.

За десятилетия становления юридической службы неоднократно менялись военная стратегия, структура армии, а также вооружение, военная и специальная техника, но основная функция юридической службы оставалась неизменной — правовое обеспечение деятельности военного ведомства. За годы существования юридическая служба стала настоящей школой профессионального мастерства.

Многие военные юристы отмечены государственными и ведомственными наградами, имеют ученые степени и звания и, пройдя ступени профессионального роста в армейской среде, продолжают свою деятельность в органах государственной власти Российской Федерации, стали преподавателями ведущих учебных заведений России.

Высокий профессиональный уровень специалистов юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, подкрепленный преемственностью опыта и лучших традиций ветеранов, является гарантом успеха в правовом обеспечении деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

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