29.03.2021 (08:35)

Военнослужащие ЮВО провели учение в горах Абхазии в рамках контрольной проверки

Более 1 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия отработали тактические действия в наступлении и обороне в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проверки за зимний период учебного года.

Мотострелки ЮВО совместно с артиллеристами военной базы на горном полигоне Цабал отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного оружия, применив современные бронетранспортеры БТР-82АМ. Тактические действия отрабатывались в ночное и дневное время в условиях горно-лесистой местности.

В ходе тактических действий и на марше подразделения преодолели зоны условного химического заражения.

Особое внимание уделялось фортификационному оборудованию опорных пунктов и линии обороны, а также организации системы огня при уничтожении условного противника в наступлении.

В учении задействовано более 200 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины «Кушетка» на базе бронетранспортеров БТР-80.

В завершении учения, которое продлится до конца текущей недели, военнослужащие российской базы ЮВО выполнят боевые стрельбы по движущимся и стоящим мишеням из различного вооружения в составе ротного звена, в т.ч. из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице