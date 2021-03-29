29.03.2021 (08:20)

Командующий войсками ЮВО поздравил сотрудников юридической службы с профессиональным праздником

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников поздравил гражданский персонал юридической службы ЮВО с профессиональным праздником.

Обращаясь к специалистам, в чьем ведении находится обеспечение соблюдения законности в повседневной деятельности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии А.Дворников особо подчеркнул важность и ответственность выполняемых военными юристами задач.

«Перед вами всегда стоят важные и ответственные задачи по обеспечению правового регулирования деятельности армии и флота. Высокая квалификация, трудолюбие и принципиальность специалистов юридической службы во многом способствуют развитию нормативной правовой базы, а также качественному решению вопросов любой сложности», – акцентировал командующий войсками ЮВО.

Генерал армии А.Дворников поблагодарил сотрудников и ветеранов юридической службы за добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Отечества.

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