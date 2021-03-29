Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.03.2021 (08:00)

Расчёты РХБ защиты ЮВО провели спецобработку всех сборных пунктов перед началом весеннего призыва 2021 года

Расчёты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию всех сборных пунктов военных комиссариатов в зоне ответственности округа.

Военнослужащие обработали около 50 тыс. кв. м прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самих пунктах.

Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочные станции АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пунктов выполнялась с использованием насадок ДН-3. Все элементы были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.

В ближайшее время на сборные пункты начнут прибывать первые команды призывников из районных комиссариатов для прохождения военно-медицинской комиссии с последующим убытием к местам прохождения службы, поэтому командованием были введены дополнительные меры по дезинфекции внутренних помещений. Расчеты РХБ защиты ЮВО выполняют обработку ежедневно не менее 2 раз.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Авиация ЮВО перебазировалась на Азовское побережье для проведения конкурса воздушных асов «Авиадартс-2021»
Специалисты войск РХБЗ ВВО провели учение по нейтрализации последствий условной техногенной аварии в Приамурье
Призывники из Амурской области пройдут вакцинацию от COVID-19 перед убытием для дальнейшего прохождения службы в войсках
Специалисты РХБ защиты 58-й армии ЮВО ликвидировали последствия вирусной атаки в ходе учений на полигоне Серноводский в Ставропольском крае

Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false