29.03.2021 (08:00)

Расчёты РХБ защиты ЮВО провели спецобработку всех сборных пунктов перед началом весеннего призыва 2021 года

Расчёты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию всех сборных пунктов военных комиссариатов в зоне ответственности округа.

Военнослужащие обработали около 50 тыс. кв. м прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самих пунктах.

Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочные станции АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пунктов выполнялась с использованием насадок ДН-3. Все элементы были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.

В ближайшее время на сборные пункты начнут прибывать первые команды призывников из районных комиссариатов для прохождения военно-медицинской комиссии с последующим убытием к местам прохождения службы, поэтому командованием были введены дополнительные меры по дезинфекции внутренних помещений. Расчеты РХБ защиты ЮВО выполняют обработку ежедневно не менее 2 раз.

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