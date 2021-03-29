29.03.2021 (07:40)

Авиация ЮВО перебазировалась на Азовское побережье для проведения конкурса воздушных асов «Авиадартс-2021»

На территорию авиационного полка штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, прибыли все участники окружного отборочного этапа конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021.

К состязаниям допущено по 2 экипажа от авиационных соединений и воинских частей ЮВО, которые показали лучшие результаты в ходе предыдущего этапа конкурса, проведенного в местах дислокации.

В ходе соревнований военным летчикам необходимо пройти заданный маршрут общей протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на 3 поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО на одном из участков маршрута.

Также при выполнении полетных заданий на определенном рубеже экипажам предстоит поразить различные цели, совершить сброс авиабомб, пуск неуправляемых ракет и выполнить стрельбы из авиационной пушки.

К настоящему времени военнослужащие уже сдали теоретический экзамен по эксплуатации и боевому применению авиационной техники, выполнили нормативы по физической подготовке.

В окружном этапе конкурса принимают участие экипажи штурмовиков Су-25СМ, истребителей Су-27 и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, многоцелевых всепогодных боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице