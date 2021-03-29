29.03.2021 (07:20)

Корвет «Совершенный» и малые противолодочные корабли ТОФ провели в Японском море стрельбы по береговым, морским и воздушным целям

В Японском море корабли Тихоокеанского флота продолжают выполнение плановых боевых упражнений.

В полигоне боевой подготовки в районе острова Желтухина корвет «Совершенный» провёл артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника. Огонь велся из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

Ранее совместное учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в заливе Петра Великого провели малые противолодочные корабли «Советская Гавань» и «Метель». Из 76-мм артиллерийских установок АК-176М корабли вели огонь по сбрасываемой парашютной мишени. Также в обеспечении морского буксира «Александр Пискунов» артиллерией МПК обстреляли буксируемый морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

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