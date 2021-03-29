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29.03.2021 (05:40)

Под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко на Востоке России стартовало масштабное учение

Под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко стартовало масштабное учение с соединениями и воинскими частями, дислоцированными в Забайкальском крае и Амурской области.

Это мероприятие  является завершающим этапом оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск военного округа в зимнем периоде обучения.

Командующие общевойсковыми армиями, дислоцированными в Забайкалье и Приамурье, на практике покажут  знания и навыки по применению группировок войск для обеспечения военной безопасности на Востоке России.

В ходе учения комиссией штаба  округа будет проверен уровень подготовки офицеров органов военного управления общевойсковых объединений, а также полевой выучки группировки войск, развернутой в рамках учения.

На нескольких полигонах Забайкалья спланировано несколько практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении, в том числе в ночное время суток.

Всего в  учении  в Забайкалье принимают участие более 12 тысяч человек, до 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 60 самолетов и вертолетов, более десяти беспилотных летательных аппаратов.

Учение проводится в соответствии с планом подготовки руководящего состава и органов военного управления ВВО и продлится до конца текущей недели.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Командующий , Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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