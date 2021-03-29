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29.03.2021 (05:30)

Специалисты войск РХБЗ ВВО провели учение по нейтрализации последствий условной техногенной аварии в Приамурье

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), провели тактико-специальное учение, в ходе которого были применены приемы массовой аэрозольной дезактивации при ликвидации условной техногенной аварии на производстве.

По замыслу учения сводному отряду предстояло ликвидировать последствия аварии на предприятии промышленности, использующего в производстве высокотоксичные материалы, с выбросом на местность ядовитых веществ.

В ходе учения военнослужащие прибыли в район аварии провели оценку радиационной и химической обстановки, а также масштабов условно зараженной территории. После этого, специалисты РХБЗ определили площадь зоны условного заражения. Учитывая размеры территории, специалисты применили способ площадной обработки территории при помощи аэрозольной обработки специальным дезраствором. Аэрозольное облако необходимых размеров было установлено при помощи современных машин ТДА-2К. После работы в зоне условного заражения специалисты провели детальную обработку техники при помощи машин АРС-14КМ.

Действия специалистов войск были высоко оценены командованием. В учении участвовало более 500 военнослужащих, задействовано около 80 единиц техники различного назначения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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