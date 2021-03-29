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29.03.2021 (05:20)

Для оказания помощи жителям двух поселков военные инженеры ВВО установят понтонную переправу через горную реку Джида

Для оказания помощи местному населению Джидинского района (Республика Бурятия) военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Понтонную переправу планируется установить после того, как пройдет ледоход на реке.

Уже четвертый год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

Решение о наведении переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по заявке правительства Республики Бурятия, для организации переправы местного населения.

Длина переправы составит более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.

При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие организуют круглосуточное дежурство, будет осуществлен ежедневный контроль его состояния, в частности, будут производиться визуальные осмотры и  замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.

Переправа будет функционировать до поздней осени текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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