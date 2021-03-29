29.03.2021 (05:10)

Призывники из Амурской области пройдут вакцинацию от COVID-19 перед убытием для дальнейшего прохождения службы в войсках

Призывники из Амурской области, перед отправкой в соединения и воинские части для прохождения военной службы, пройдут полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Это гарантированно обезопасит самих призывников и исключит угрозы заноса инфекции в воинские части.

Перед прохождением призывной комиссии в военном комиссариате региона, новобранцы пройдут экспресс-тестирование на COVID-19 и далее, согласно предписания военкоматов, будут направлены в лечебные учреждения муниципалитетов по месту проживания для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

После прохождения полного курса вакцинации, каждому призывнику будут выданы на руки подтверждающие документы, согласно которых призывник допускается до дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии для призыва на военную службу в военкоматах.

Планируется в ходе мероприятия для вакцинации направить около одной тысячи человек призывной молодежи.

Как сообщалось ранее, работники военкоматов к началу весеннего призыва уже закончат курс вакцинации, чтобы исключить возможность переноса возбудителей COVID-19.

Весенний призыв начнется 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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