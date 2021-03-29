Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.03.2021 (05:10)

Призывники из Амурской области пройдут вакцинацию от COVID-19 перед убытием для дальнейшего прохождения службы в войсках

Призывники из Амурской области, перед отправкой в соединения и воинские части для прохождения военной службы, пройдут полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Это гарантированно обезопасит самих призывников и исключит угрозы заноса инфекции в воинские части.

Перед прохождением призывной комиссии в военном комиссариате региона, новобранцы пройдут экспресс-тестирование на COVID-19 и далее, согласно предписания военкоматов, будут направлены в лечебные учреждения муниципалитетов по месту проживания для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

После прохождения полного курса вакцинации, каждому призывнику будут выданы на руки подтверждающие документы, согласно которых призывник допускается до дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии для призыва на военную службу в военкоматах.

Планируется в ходе мероприятия для вакцинации направить около одной тысячи человек призывной молодежи.

Как сообщалось ранее, работники военкоматов к началу весеннего призыва уже закончат курс вакцинации, чтобы исключить возможность переноса возбудителей COVID-19.

Весенний призыв начнется 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Масштабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО ВВО завершилось в Бурятии
Парад Победы в честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны на Сахалине пройдёт без ограничений
Учение с соединениями ВВО в Приморье завершились масштабными боевыми стрельбами
Военкомы пятнадцати субъектов РФ на территории ЮВО доложили о готовности сборных пунктов к весеннему призыву

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false