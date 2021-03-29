29.03.2021 (04:30)

Масштабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО ВВО завершилось в Бурятии

В Республике Бурятия завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа.

Учение с боевыми стрельбами состоялось под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.

Ранее на специализированный полигон «Телемба» был передислоцирован личный состав соединений и воинских частей ПВО и радиотехнических войск (РТВ) ВВО.

После подготовки вооружения, военной и специальной техники, обустройства технических позиций, расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2», «Тор», зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300В4 были проведены масштабные боевые стрельбы по ракетам-мишеням типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль», «Саман» зенитными ракетными управляемыми ракетами.

Помимо этого боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, характеристик, скоростей и высот выполнили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцырь-С1», а также ЗРК «Оса», «Стрела-10».

Также на завершающем этапе учений были отработаны вопросы взаимодействия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и выдаче целеуказаний для осуществления пусков по мишеням.

Роль противника выполнили самолеты и вертолеты авиации армии ВВС и ПВО ВВО, экипажи которых отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов в районе проведения учения.

Истребители, штурмовики и вертолеты действовали, как одиночно, так и в составе пары, звена и крыла, имитируя одиночные воздушные цели и нанесение условным противником массированного авиационного удара.

Кроме того, особое внимание было уделено работе командного состава штабов и центров управления, командных пунктов систем, обеспечивающих руководство боевой работой.

Всего в учении приняли участие около 2000 военнослужащих ВВО и было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

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