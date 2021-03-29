29.03.2021 (04:00)

Парад Победы в честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны на Сахалине пройдёт без ограничений

В этом году командование армейского корпуса Восточного военного округа проведет парад Победы в честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны на Сахалине без каких-либо ограничений связанных с пандемией коронавируса.

На главной площади города Южно-Сахалинска 9 мая пройдёт военный парад, в котором примут участие около 1000 военнослужащих МО РФ, представители силовых ведомств, а также юнармейцы. На улицы города вернётся «Бессмертный полк», а вечером этого же дня состоится праздничный салют.

Кроме того, в этот день на Сахалине и Курильских островах будут проведены праздничные концерты, а во дворах ветеранов устроят персональные торжества - героев будут поздравлять творческие коллективы области и военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

В этом году на Сахалине пройдёт открытие Всероссийской «Вахты памяти», которая даст старт поисковым работам по всей России. В церемонии открытия примут участие поисковики и эксперты из разных регионов России.

В конце мая текущего года в Смирныховском районе Сахалинской области продолжится межрегиональная экспедиция Дальневосточный фронт», в ходе которой продолжатся поиски останков воинов, павших во время Южно-Сахалинской наступательной операции.

В настоящий момент военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса на Сахалине приступили к проведению тренировок парадных расчётов, а на аэродроме «Пушистый» ежедневно тренируются механики-водители механизированной колонны.

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