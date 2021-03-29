29.03.2021 (03:30)

Учение с соединениями ВВО в Приморье завершились масштабными боевыми стрельбами

Крупное тактическое учение с военнослужащими мотострелковых, танковых и артиллерийских соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершились масштабными боевыми стрельбами. Мероприятие проходило под руководством командующего объединением генерал – майора Алексея Подивилова на полигоне «Сергеевский» Приморского края.

По замыслу учения одно подразделение выступало в роли «условного противника» ведущего наступательные действия, а другое находилось в обороне.

В ходе боевых стрельб широко использовались разведывательно ударные комплексы. При этом расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на расстояниях порядка 25 километров с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» предавались координаты командных пунктов бригад условного противника, что позволяло в минимальные временные интервалы парализовать действия «врага».

Нанесены огневые удары по условному противнику, укрывшемуся на противоположных склонах гор, 240 – мм самоходными минометами «Тюльпан». Также, эффективное огневое поражение «противника» достигалось активным использованием разведывательных комплексов «Стрелец». Они осуществили опознавание целей и наведение самоходных артиллерийских установок «Акация», самоходных пушек «Мста-С» и «Гиацинт-С», а также РСЗО «Град», которые уничтожили цели, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника.

Кроме того, отработаны задачи по ведению маневренной обороны, остановлено наступление «противника». В дальнейшем осуществлён контрудар силами мотострелкового соединения с подразделениями усиления. В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказывали порядка десятка вертолетов армейской авиации Ка – 52 «Аллигатор».

Впервые в учениях подобного характера были использованы новые бронетранспортеры БТР – 82А, поступившие на вооружение объединения в конце 2020 года. В ходе этапа боевой стрельбы были задействованы мотострелковые соединения на бронемашинах БМП – 2 и танках Т – 72Б.

Тактическое учение длилось несколько дней, в нем приняли участие порядка 1500 военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.

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