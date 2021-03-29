29.03.2021 (05:00)

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова выступит в военно-морском госпитале Тихоокеанского флота на Камчатке

На Камчатке, в клиническом военно-морском госпитале Тихоокеанского флота с концертной программой выступит коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова.

В рамках гастрольного тура по Камчатскому краю в военном госпитале запланировано проведение двух концертов, на которые приглашены военные врачи и их семьи, а также военнослужащие, находящиеся на лечении.

В концертную программу прославленного коллектива включены классические произведения «Несокрушимая и легендарная», «Служить России», «Смуглянка», а также современные композиции в эстрадных аранжировках.

Ранее концертная группа Ансамбля впервые выступила на борту атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и в базовом матросском клубе Подводных Сил ТОФ в Вилючинске. Впереди у столичных артистов запланированы концерты для военнослужащих соединения морской пехоты в Петропавловске-Камчатском.

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