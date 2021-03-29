29.03.2021 (06:00)

Военный учебно-научный центр ВМФ продолжит военно-научное сопровождение процесса строительства дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для ВМФ России

В соответствии с заданием Министерства обороны РФ проект 636.3, по которому ведется строительство серии неатомных подводных лодок для ВМФ России, глубоко модернизирован и отвечает всем современным требованиям. Военно-научное сопровождение строительства этих подводных лодок осуществляется Военным Учебно-Научным Центром ВМФ.

Ранее, комплексы и системы проекта 636.3 подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний двух первых подводных лодок серии, строящейся на предприятии «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота , - ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", которые проводились при активном участии специалистов Центрального конструкторского бюро "Рубин". Судостроители и конструкторы обеспечили передачу Военно-Морскому Флоту ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" 25 ноября 2019 года и ДЭПЛ "Волхов" - 24 октября 2020 года.

Подводная лодка "Магадан", третья в серии кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота Военно-морского флота России по проекту АО "ЦКБ "Рубин" на АО "Адмиралтейские верфи", была

Это уже вторая серия, которая строится для ВМФ по проекту 636.3. В 2010-2016 годах были спроектированы, построены, прошли все виды испытаний и переданы ВМФ шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота.

"Магадан" - 72-ая подводная лодка серии "Варшавянка", к которой относятся подводные лодки проекта 877 и его развития, - проекта 636. Конструкторы ЦКЬ "Рубина" изначально заложили в эту серию возможность глубокой модернизации, которая шла по пути обеспечения все более высокой скрытности, способности подводной лодки первой обнаруживать противника, удобства и безопасности в эксплуатации, а также еще большего повышения боевой эффективности.

"Модернизационный потенциал подводных лодок серии "Варшавянка" после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение - заказ этих подводных лодок Военно-Морским Флотом России и их эффективность", - отметил генеральный директор АО "ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

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