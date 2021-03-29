29.03.2021 (00:30)

Мотострелки Северного флота провели батальонное тактическое учение с боевой стрельбой в Заполярье

На военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области прошло батальонное тактическое учение подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота по ведению маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники: «арктические» танки Т-80БВМ, многоцелевые легкобронированные гусеничные транспортёры МТ-ЛБв, реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм самоходные гаубицы «Акация», противотанковые ракетные комплексы «Штурм» и зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска».

В ходе тактического учения были отработаны временные нормативы по приведению мотострелковых подразделений в высшие степени боевой готовности и совершение марша в назначенные районы. В ходе марша мотострелки отработали действия по отражению нападения противника, а также преодолевали условно заражённые участки местности. На заданных рубежах были выполнены задачи инженерной подготовки: сооружение временных оборонительных сооружений для боевой техники и их маскировка.

При ведении боевой стрельбы из всех видов вооружения военнослужащие различных подразделений отработали слаженность своих действий по единому замыслу, успешно поразили цели, имитирующие бронетехнику, авиацию, а также живую силу условного противника. Ведение огня из стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов, орудий и боевых машин было выполнено на дистанциях от 100 метров до 15 километров.

Батальонное тактическое учение было проведено под руководством командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота полковника Дениса Курило. По его словам особое внимание в ходе учения уделялось отработке взаимодействия мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений при оборонительных действиях, маскировке и разведке местности. Военнослужащие отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Были оценены умения командиров подразделений тактически грамотно вести современный бой в арктических условиях.

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