29.03.2021 (01:00)

Лётчики дальней авиации приступили к тренировкам к параду Победы

В Саратовской области экипажи дальней авиации приступили к практическим тренировкам авиационной части военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первой совместной тренировке были задействованы самолеты Ту-160, Ту-95мс и Ил-78. Взлётно-посадочная полоса авиабазы Энгельс использовалась, как главный ориентир для выполнения упражнений.

«Самолеты проходят на высоте около 200 метров над заданной точкой и держат дистанцию около 12 метров. Выдержать такой строй во время снижения - самая сложная задача. Отрабатывают всё в точности, как это будет над Красной площадью. Попасть в парадный экипаж - миссия почётная, но это нужно заслужить. В этом году в составе экипажей есть те, кто принимают участие в Параде впервые», - сообщил командир авиационной эскадрильи на самолетах Ту-95мс Федор Павлюков.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий все военнослужащие, задействованные в параде, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер. Также они находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

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