28.03.2021 (23:55)

В Нахимовском военно-морском училище завершилась неделя английского языка

Последняя неделя перед весенними каникулами стала неделей английского языка. Общими делами недели стали проведение тотального диктанта по английскому языку, различные конкурсы переводчиков во всех параллелях и конкурс ребусов, в котором приняли участие нахимовцы 5-11 классов.

В пятых классах также проведены конкурс английских пословиц, интеллектуальная игра “Who wants to be the best?” (кто хочет стать лучшим). Победителями тотального диктанта стали нахимовцы Дмитрий Анисимов, Егор Ильин, Григорий Лаздовский, Кирилл Сморыго; второе место разделили нахимовцы Денис Большаков, Иван Успенский. В конкурсе на знание английских пословиц победили нахимовцы Михаил Митрофанов, Алексей Кондратьев, второе место у нахимовцев Леонарда Кулакова и Кирилла Сморыго.

Ярко прошёл в 6 классах конкурс переводчиков, который состоял из трех этапов: устного-перевод мультфильма, письменного и обратного перевода. Победителями конкурса стали Максим Афанасов, Владимир Верстов и Пётр Клочко. Лучшими в тотальном диктанте стали Максим Афанасов, Андрей Скопин и Кирилл Килимов.

Семиклассники приняли участие в международной дистанционной олимпиаде «Инфоурок», победителем которой стал Виктор Золотов. Победителем тотального диктанта стал Артем Новиков, призерами - Артем Прусов и Петр Стуров.

Увлекательный квест «Оглянись вокруг» и онлайн-олимпиада на педагогическом портале «Солнечный свет» были проведены для нахимовцев 8 классов. По итогам командных конкурсов недели победил экипаж 83 класса, второе место у 81 класса, третье – у 84. Лучшими в тотальном диктанте стали Роман Пищенко, Артем Семенюк, Артем Седов, Семён Еремеев и Иван Маргулис.

Массовая военно-историческая и лингвистическая игра для 9 классов «Вера и надежда- на борт!» прошла среди воспитанников 9 классов по истории ВМФ России, флотских традиций, военных команд и «морских» идиом. Победитель игры- экипаж 93 класса, второе место у 94 класса, третье - разделили 91 и 92 классы. Девятиклассники приняли участие в международной дистанционной олимпиаде «Инфоурок», призерами которой стали Родион Михайлов и Денис Климов. Итоги конкурса поэтического перевода:1место - Михаил Котелевский, Евгений Осмоловский, 2 место - Александр Высоцкий, Глеб Болотин, 3 место - Кирилл Стеховский, Михаил Нуждайкин. Лучшими в тотальном диктанте стали Степан Беллон и Михаил Степанов.

Игра «Петербургские вечера» была проведена для десятиклассников. В процессе игры воспитанники повторили идиомы, объясняли слова на английском языке, узнавали достопримечательности и проверили логику при решении ребусов. Нахимовцы актуализировали свой словарный запас и проявили смекалку. Победителем и призером международной дистанционной олимпиады «Инфоурок» стали Валерий Скорина и Денис Башун.По результатам тотального диктанта 1 место занял Николай Родин, 2 место заняли Григорий Жуковский, Федор Ковалюсь и Михаил Шилин, 3 место заняли Никита Назаров и Олег Уланов.

Выпускники завершают своё обучение английскому языку в Нахимовском училище прекрасной викториной «Моя гавань- Санкт-Петербург», так как этот город за семь лет стал родным для всех нахимовцев 11 классов. Символично, что в пятом классе преподаватели начинали с нахимовцами с игры по Петербургу, а теперь выпускники не только сами составили, но и провели данную викторину самостоятельно. Лучшими в тотальном диктанте стали Антон Попов, Иван Пик и Владимир Сысуев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице