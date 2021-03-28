28.03.2021 (23:45)

Центральный военно-морской музей представил на выставке в Манеже десять скульптур из своего собрания

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого представил на открытой в ЦВЗ «Манеж» выставке «Русская скульптура. От Федора Шубина до Александра Матвеева. (НЕ) ПОДВИЖНОСТЬ» десять уникальных скульптур из своего собрания. Пять из них впервые покинули стены музея и представлены широкой публике. Более полно с собрание скульптуры ЦВММ любой посетитель выставке может ознакомиться в залах музея, благо, что находится он всего в квартале от Манежа.

На выставке в Манеже представлены модели носовых украшений работы таких выдающихся русских мастеров, как Н.С. Пименова, М.О Микешина, П.К. Клодта и П.И. Пущина. Каждая из скульптур была подготовлена к выставке, теперь на большинстве скульптур видны шильды первой инвентаризации 1908-1909 годов, пять скульптур были специально для выставки отреставрированы. Эти уникальные скульптуры никогда не покидали стен ЦВММ и впервые представлены широкой публике в ЦВЗ «Манеж».

По замыслу организаторов выставки, в ее экспозиции четкое освещение, где игра света и тени задает тон. Для погружения публики в среду театра, каждый разделов выставки выделяется своим звуковым рядом. Для предметов Центрального военно-морского музея, ? носовых и кормовых украшений, выделен отдел, в котором звучит опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец».

На стенах приглушенного оттенка максимально четко смонтированы скульптуры: «Модель носового украшения винтового клипера «Джигит», «Модель носового украшения 18-пушечного парусно-винтового корвета «Варяг», «Модель носового украшения парусно-винтового броненосного фрегата «Адмирал Грейг», «Модель носового украшения броненосца «Адмирал Чичагов», «Модель носового украшения фрегата «Ослябя», «Модель носового украшения императорской яхты «Держава», «Модель носового украшения крейсера "Минин"», «Модель носового украшения парусно-винтового броненосного фрегата «Князь Пожарский», «Кормовое украшение винтового корвета «Медведь», «Носовое украшение с корвета «Львица».

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