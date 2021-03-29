29.03.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ со 185-летием со дня ее образования

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2021 г. № 175

г. Москва

Уважаемые специалисты юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации!

Дорогие ветераны!

29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы.

Ее история берет начало с учреждения в 1836 году должности юрисконсульта Военного министерства.

На протяжении этих лет специалисты службы неизменно демонстрируют высокий профессионализм и ответственное отношение к избранному делу.

Сегодня специалисты юридической службы успешно осуществляют правовое обеспечение войск (сил), в том числе при выполнении специальных задач и проведении миротворческих операций, представляют законные интересы военного ведомства, обеспечивают гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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