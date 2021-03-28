Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2021 (21:00)

Военнослужащие Главного центра ПРН почтили память генерал-полковника Вольтера Красковского

В Москве, на Троекуровском кладбище, прошел митинг памяти, посвященный 90-летию со дня рождения командующего войсками противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО) генерал-полковника Вольтера Макаровича Красковского.

В памятном мероприятии приняли участие более 20 военнослужащих Главного центра предупреждения о ракетном нападении, а также  ветераны Космических войск, родные, близкие, друзья командующего войсками ПРО И ПКО.

На митинге выступили ветераны войск ракетно-космической обороны, среди которых командующий войсками РКО генерал-полковник Виктор Смирнов, а также командующий отдельной армией РКО ОсН генерал-лейтенант Сергей Курушкин.

Митинг завершился церемонией возложения цветов и венков к могиле генерал-полковника В. М. Красковского.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Лётчики Дальней авиации провели учение с экипажами самолетов Ту-160 в Саратовской области
В Ярославском училище ПВО прошел хоккейный турнир
В 15 армии ВКС прошёл чемпионат по армейской тактической стрельбе
В Саратовской области прошло учение с батальоном аэродромно-технического обеспечения

Метки:
Ветераны , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false