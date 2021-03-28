28.03.2021 (21:00)

Военнослужащие Главного центра ПРН почтили память генерал-полковника Вольтера Красковского

В Москве, на Троекуровском кладбище, прошел митинг памяти, посвященный 90-летию со дня рождения командующего войсками противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО) генерал-полковника Вольтера Макаровича Красковского.

В памятном мероприятии приняли участие более 20 военнослужащих Главного центра предупреждения о ракетном нападении, а также ветераны Космических войск, родные, близкие, друзья командующего войсками ПРО И ПКО.

На митинге выступили ветераны войск ракетно-космической обороны, среди которых командующий войсками РКО генерал-полковник Виктор Смирнов, а также командующий отдельной армией РКО ОсН генерал-лейтенант Сергей Курушкин.

Митинг завершился церемонией возложения цветов и венков к могиле генерал-полковника В. М. Красковского.

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