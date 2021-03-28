28.03.2021 (21:15)

В Парк «Патриот» с помощью вертолёта Ми-26 доставлены новые экспонаты - вертолет Ми-24В и Ми-8Т

В Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» с помощью крупнейшего в мире тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26 с ближайшего военного аэродрома доставлены новые экспонаты - ударный вертолет Ми-24В и военно-транспортный вертолет Ми-8МТ, причем не на внешней подвеске, а внутри грузовой кабины.

Инженерно-технический состав ВКС России с ювелирной точностью размещали предварительно подготовленные к перевозке вертолёты внутри Ми-26 и надёжно их фиксировали, чтобы не допустить малейшего смещения груза в полёте.

После выгрузки на взлётно-посадочной площадке Парка в течении короткого времени вертолёты ставились на собственные шасси и с соблюдением всех предосторожностей перекатывались в зону, где будет производиться их окончательная сборка и приведение в экспозиционное состояние.

После завершения реставрации боевые вертолёты Ми-24В и Ми-8МТ займут достойное место в экспозиции Парка.

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