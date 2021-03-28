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28.03.2021 (18:00)

В конгрессно-выставочном центре «Партиот» прошла военно-научная конференция

На базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская область) состоялась военно-научная конференция, посвященная созданию единого геоинформационного пространства обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители органов военного управления, военных вузов, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности.

С приветственным словом выступил начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк, который пожелал всем участникам плодотворной работы.

Научная программа конференции охватила такие аспекты, как: проблемы создания единого геоинформационного пространства, информационное, лингвистическое, нормативно-правовое
и нормативно-техническое обеспечение создания и функционирования единого геоинформационного пространства, экспертная оценка эффективности его применения.

Всего в рамках конференции было заслушано и обсуждено 23 научных доклада.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
КВЦ Патриот , Конференции
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