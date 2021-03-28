28.03.2021 (16:55)

В Военной академии МТО состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднику Навруз

В Военном инженерно-техническом институте Военной академии МТО отметили один из самых древних праздников на Земле – Международный праздник весеннего равноденствия, обновления природы и человека – Навруз.

Мероприятие было организовано кафедрой гуманитарных дисциплин при содействии специального факультета Военного инженерно-технического института.

В многонациональном коллективе курсантов Военного института сложилась традиция совместно отмечать различные национальные и конфессиональные праздники. Навруз, традиционно, в институте отмечается широко, как и положено настоящему празднику. Здесь были конкурсы и викторины, песни и шутки, праздничное настроение, национальные костюмы и национальная кухня, представленная экзотическими блюдами, отведать которые можно только во время главных национальных праздников. Древний и всегда молодой Навруз смог объединить курсантов разных национальностей. У тех, кто принял участие в празднике и подготовке к нему, он вызвал чувство гордости за свою культуру и живой интерес к традициям других народов.

Праздник начался с того, что курсанты национальных групп Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана рассказали о своих народных традициях проведения Навруза. Они напомнили о обычаях весенних российских праздников: русской Масленице, башкирском Сабантуе, тувинском Шагаа. В исполнении курсанта из Тывы прозвучало традиционное горловое пение. Увлекательная викторина «Весенние праздники народов мира» вызвала живой интерес и азарт участников мероприятия.

Заключительная часть праздника была особенно желанной. Гости были приглашены за интернациональный праздничный стол. На нем русские блины соседствовали с абхазскими пирогами, таджикскими самбусой и пловом. Блюда восточной кухни были особенно вкусны. Украшением стола стали проросшие зерна пшеницы – символ праздника Навруз.

Справочно:

В переводе с фарси Навруз означает «новый день»: это Новый год по древнему восточному календарю. Праздник, уходящий своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, стал сегодня неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. Это один из главных национальных праздников народов Казахстана, Кыргызстана,

Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Турции, Ирана. С 2009 года Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества и объявлен Международным днем, как культурная традиция, способствующая укреплению дружественных связей между народами.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице