28.03.2021 (16:45)

На Северном флоте пройдёт комплекс мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения

В апреле на Северном флоте состоится профилактическая акция «За безопасность дорожного движения». Она будет проходить в течение всего месяца для повышения безопасности на дорогах и предотвращения происшествий, связанных с эксплуатацией автотранспорта Вооружённых сил России и личных технических средств военнослужащих.

В течение месяца с военными водителями, с военнослужащими, которых периодически назначают старшими при поездках на военном транспорте, а также с владельцами автомобилей и мотоциклов будут проведены занятия по безопасности дорожного движения, технические конференции и другие информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на повышение уровня личной ответственности каждого военнослужащего, участвующего в дорожном движении.

Помимо практических занятий с военнослужащими, состоятся мероприятия для участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Всероссийского детского объединения «Юные инспекторы движения».

Командование соединений и объединений флота во взаимодействии с подразделениями военной автоинспекции проанализируют аварийность, связанную с нарушением правил дорожного движения подчинёнными военнослужащими, и проведут с ними профилактическую работу.

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