28.03.2021 (16:30)

Личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского-гвардейского десантно-штурмового соедиинеия ВДВ прибыл из Республики Беларусь в пункт постоянной дислокации

Сегодня личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского гвардейского десантно-штурмового соедиинеия Воздушно-десантных войск прибыл на железнодорожную станцию города Псков. Личный состав принимал участие в совместном белорусско-российском батальоном тактическом учении, которое проходило в период с 15 по 27 марта с.г. на территории Республики Беларусь.

По словам заместителя командира дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии полковника Романа Самохина поставленные перед обучаемыми цели достигнуты в полном объеме.

«С поставленной задачей личный состав справился и достиг высоких показателей. Действия личного состава роты оценены на оценку «отлично». В ходе проведения учений личный состав поделился своим опытом и подчеркнул многое положительное в действиях военнослужащих соседнего государства» - отметил гвардии полковник Роман Самохин.

Накануне на полигоне «Осиповичский» в Могилевской области состоялась официальная церемония закрытия совместного учения.

Всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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